EU VOLITVE: Izteka se rok za vložitev kandidatur, v četrtek začetek volilne kampanje

pripravila Lara Draškovič

Ljubljana, 7. maja - Politične stranke in liste, ki se nameravajo 9. junija potegovati za sedeže v Evropskem parlamentu, imajo še do petka čas za vložitev kandidatnih list. Dan pred tem pa bo stekla tudi uradna volilna kampanja. Za nagovarjanje volivcev bodo politični akterji imeli mesec dni časa, vse do 7. junija opolnoči, ko bo nastopil volilni molk.