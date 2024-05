EU poziva h krepitvi podpore svobode in neodvisnosti medijev

Bruselj, 3. maja - Evropska unija je ob današnjem dnevu svobode medijev izpostavila svojo zavezanost k podpori svobode in pluralnosti medijev. Opozorila je na vse večje število napadov na novinarje in v luči tega poudarila, da je treba omogočiti varnost novinarjev pri delu. V EU bodo prihodnji teden v veljavo stopila nova pravila za zaščito novinarjev in medijev.