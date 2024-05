Vrečko ob svetovnem dnevu svobode medijev: Novinarski poklic mora v družbi spet dobiti pravo veljavo

Ljubljana, 3. maja - Novinarski poklic in profesionalno novinarstvo morata v družbi spet dobiti pravo veljavo, je ob današnjem svetovnem dnevu svobode medijev poudarila ministrica za kulturo Asta Vrečko. Zakon o medijih, ki so ga pripravili na ministrstvu, bo po njenem prepričanju zagotovil večjo neodvisnost in pluralnost medijev.