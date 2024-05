Poplave v Keniji zahtevale že več kot 180 življenj

Nairobi, 2. maja - Od marca so poplave in zemeljski plazovi v Keniji zahtevali 188 življenj, 125 ljudi je poškodovanih, več deset pa pogrešanih, je danes sporočilo notranje ministrstvo v Nairobiju. Razseljenih je okoli 165.000 ljudi. Iz znanega naravnega rezervata Maasai Mara so v sredo evakuirali 90 ljudi, potem ko se je razlila tamkajšnja reka Talek.