Blinknov kitarski nastop v Kijevu tarča kritik dela javnosti

Kijev, 15. maja - Ameriški državni sekretar Antony Blinken je v torek po uradnem delu prvega dne obiska v Kijevu v enem od klubov prijel za električno kitaro in se pridružil vajam na odru, kar pa je v luči okrepljenih bojev na fronti naletelo na negativne odzive dela javnosti. Nekateri so izpostavili tudi ironijo pri izbiri skladbe Rockin' in the Free World.