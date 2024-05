V Pulju se začenjajo Dnevi slovenskega filma

Pulj, 6. maja - V Pulju se danes s filmom Vzornik režiserja in scenarista Nejca Gazvode začenjajo Dnevi slovenskega filma. Na festivalu bodo v štirih dneh prikazali štiri novejše slovenske filme. Odprtja se bo udeležil tudi minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon.

Dneve slovenskega filma v Pulju prireja Slovensko kulturno društvo Istra v sodelovanju s Slovenskim filmskim centrom in puljskim Kinom Valli, kjer bo festival tudi potekal.

Festival se bodo začel s filmom Gazvode Vzornik. Film izpostavlja medvrstniško nasilje, osamljenost, dostojanstvo in stisko ter nemoč mladostnika, ki živi z mamo alkoholičarko. Glavno vlogo je odigral France Mandić, sin uveljavljenih igralcev Pie Zemljič in Marka Mandića, osrednji vlogi v filmu pa imata še Mojca Funkl in Jure Henigman.

Vzornik je na letošnjem Festivalu slovenskega filma (FSF) Portorož prejel nagrado vesna za najboljšo stransko žensko vlogo, ki jo je odigrala Vesna Pernarčič, in vesno za najboljšo kostumografijo.

V nadaljevanju festivala bodo na ogled še filmi Zbudi me, Jezdeca in Telo. Zbudi me režiserja Marka Šantića nastavlja zrcalo ksenofobni družbi in opozarja pred družbeno amnezijo. Glavne vloge v njem imajo Jure Henigman, Živa Selan, Nataša Barbara Gračner, Timon Šturbej in Jurij Drevenšek, pomembno vlogo pa igra tudi mesto Jesenice. Na FSF je film prejel vesno za najboljši igrani celovečerec. Poleg tega je dobil še vesno za scenarij, za najboljšo moško glavno in stransko vlogo ter masko. Šantić je letos za režijo filma Zbudi me prejel tudi stanovsko nagrado Štigličev pogled.

Jezdeca je režijski prvenec Dominika Menceja, bil pa je tudi slovenski predstavnik, ki se je potegoval za kandidaturo za oskarja za najboljši tujejezični celovečerni film 2024. Film ceste pripoveduje zgodbo o dveh najboljših prijateljih, ki se na predelanih mopedih opravita na pot. V glavnih vlogah nastopajo Petja Labović, Timon Šturbej, Anja Novak in srbski igralec Nikola Kojo.

Intimni dokumentarni portret bolezni, vztrajanja in prijateljstva Telo, s katerim se bo 9. maja končal festival, je posnela slovenska dokumentaristka Petra Seliškar. Režiserka je v intimnem video-dnevniku dve desetletji spremljala bližnjo prijateljico Urško, ki se bori z redkimi avtoimunskimi boleznimi. Na lanskem FSF je zanj prejela vesno za najboljši dokumentarni film.