Več slovenskih filmov na festivalu SEEfest v Los Angelesu

Los Angeles, 1. maja - V Los Angelesu se bo danes začel festival južnovzhodnega evropskega filma (SEEfest), ki predstavlja filmsko in kulturno raznovrstnost 20 držav iz Balkana in Kavkaza. Slovenska kinematografija bo na njem zastopana z več filmi. Za otvoritveni film so izbrali manjšinsko koprodukcijo Varuhi formule srbskega režiserja Dragana Bjelogrlića.