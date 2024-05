Federal Reserve brez sprememb obrestne mere

New York, 1. maja - Odbor za odprti trg ameriške centralne banke Federal Reserve (FOMC) po dvodnevnem zasedanju skladno z napovedmi analitikov ni spremenil osrednje obrestne mere. Ta tako ostaja na ravni med 5,25 in 5,50 odstotka. Kot so utemeljili v banki, jim pri zniževanju inflacije še ni uspelo doseči zadostnega napredka, poroča francoska tiskovna agencija AFP.