Federal Reserve v sredo predvidoma ne bo spreminjala obrestne mere

New York, 30. aprila - Odbor za odprti trg ameriške centralne banke Federal Reserve (FOMC) po zasedanju danes in v sredo glede na splošno mnenje ameriških finančnih analitikov ne bo spreminjal osrednje obrestne mere, ki jo je doslej v boju proti inflaciji povišal na raven med 5,25 in 5,50 odstotne točke.