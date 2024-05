Dela prost dan je tudi današnji 2. maj

Ljubljana, 2. maja - V Sloveniji je praznik in dela prost dan tudi današnji 2. maj, saj kot edina članica EU praznujemo mednarodni delavski praznik dva dneva. Ker so v tem času šolske počitnice, bodo nekateri izkoristili proste dneve za krajši dopust. Prvomajski prazniki so letos razporejeni tako, da vzamemo tri dni dopusta, pa smo skupaj prosti kar devet dni.