V Varnostnem svetu ZN med razpravo o BiH podani dve povsem različni podobi države

New York, 1. maja - Varnostni svet ZN je imel v torek odprto izredno zasedanje o Bosni in Hercegovini. Ruski veleposlanik Vasilij Nebenzija je napadel delo visokega predstavnika Christiana Schmidta in resolucijo o Srebrenici, večina ostalih držav - med njimi tudi Slovenija, pa je šla v nasprotno smer. Med drugim so pozvali k spoštovanju Daytonskega sporazuma.