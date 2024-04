Generalna skupščina ZN bo o resoluciji o genocidu v Srebrenici glasovala šele sredi maja

New York, 30. aprila - Generalna skupščina ZN bo o resoluciji za razglasitev 11. julija kot mednarodnega dneva spomina na genocid v Srebrenici glasovala šele sredi maja, so za STA potrdili diplomatski viri v New Yorku, ki v potrditev resolucije ne dvomijo. Vprašanje je le, koliko držav se bo vzdržalo.