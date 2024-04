Bruselj z ukrepi proti letalskim prevoznikom zaradi zelenega zavajanja

Bruselj, 30. aprila - Evropska komisija in nacionalni organi za varstvo potrošnikov so 20 letalskim prevoznikom poslali dopise, v katerih so opredelili več vrst potencialno zavajajočih okoljskih trditev in jih pozvali, naj svoje prakse v 30 dneh uskladijo z zakonodajo EU. Med drugim so opozorili na sporne trditve o izravnavi izpustov z dodatnimi plačili.