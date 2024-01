Evropski poslanci sprejeli direktivo o prepovedi zelenega zavajanja

Strasbourg, 17. januarja - Evropski poslanci so sprejeli direktivo o prepovedi zelenega zavajanja in zavajajočih informacij o izdelkih. Direktiva med drugim prepoveduje splošne okoljske trditve in druge zavajajoče informacije o izdelkih. Z novimi pravili želi Bruselj zagotoviti jasnejše in bolj zaupanja vredno označevanje izdelkov, so sporočili iz Evropskega parlamenta.