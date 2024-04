Glovo z 10. majem zapušča Slovenijo

Ljubljana, 30. aprila - Španski ponudnik dostave hrane in drugih izdelkov na dom Glovo zapušča slovenski trg. Storitev dostave bo podjetje v Sloveniji nudilo še do 10. maja do 22. ure, so v sporočilu uporabnikom navedli v podjetju. Za prenehanje poslovanja v Sloveniji so se odločili na podlagi ponovne ocene prednostnih naložb podjetja.