Španski Glovo v prevzem platforme Ehrana

Ljubljana, 12. maja - Špansko zagonsko podjetje Glovo bo prevzelo enega največjih ponudnikov dostave hrane na dom pri nas, družbo Ehrana, so danes sporočili iz Glova. Kot so zapisali, naj bi se prenos in združitev uradno zaključila v naslednjih nekaj mesecih, podjetji pa že načrtujeta tranzicijsko strategijo. Nakupna cena ostaja zaupna.