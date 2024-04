Prenova Linhartove ceste v Ljubljani prehaja v naslednjo etapo

Ljubljana, 30. aprila - Prenova Linhartove ceste v Ljubljani, ki se v teh dneh s sklepnimi opravili zaključuje na odseku med Dunajsko cesto in križiščem z Železno cesto ter Vojkovo ulico, prehaja v naslednjo etapo. Od petka do predvidoma konca julija bo tako ta mestna prometnica popolnoma zaprta na delu med križiščema z Železno cesto in Topniško ulico.