Na Linhartovi cesti v Ljubljani danes moten promet zaradi prevoza dreves

Ljubljana, 16. februarja - Na Linhartovi cesti ter na Pokopališki in Žalski ulici bo danes zaradi prevoza dreves, ki jih bodo z Linhartove ceste presadili v Šmartinski park, oviran promet. Med prevozom bodo omenjeno cesto in ulici zaprli za ves promet za približno 10 minut. Danes naj bi opravili dva prevoza, prvega predvidoma ob 9. uri, so zapisali na spletni strani Mol.