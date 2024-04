Novomeški kriminalisti vložili ovadbo zoper osumljenca prevare s toplotnimi črpalkami

Novo mesto, 30. aprila - Novomeški kriminalisti so podali kazensko ovadbo zoper osumljeno pravno osebo in njenega 37-letnega zastopnika zaradi utemeljenega suma, da sta preslepila več oškodovancev in pri tem pridobila za več kot 100.000 protipravne premoženjske koristi. Preslepila naj bi jih z obljubo o dobavi toplotne črpalke za ogrevanje, do česar pa ni prišlo.