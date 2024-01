Mariborski kriminalisti prijeli osumljenca za poslovno goljufijo

Maribor, 19. januarja - Mariborski kriminalisti so prejšnji teden po zaključeni preiskavi prijeli v Mariboru živečo odgovorno osebo dveh podjetij s sedežem na Slovaškem, ki ga sumijo poslovne goljufije in ponarejanja listin pri poslih z gradbenim materialom. Ob tem so ovadili še eno osebo, ki mu je v enem primeru pomagala, ter obe podjetji s sedežem na Slovaškem.