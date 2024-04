Mesec ob prazniku dela: Odgovore na izzive bom iskal v poglabljanju, ne opuščanju socialnega modela

Ljubljana, 30. aprila - Pred Slovenijo in Evropo so težki izzivi, konkurenčni pritisk Kitajske in ZDA se povečuje, zaradi umetne inteligence se porajajo skrbi o množičnih odpuščanjih, je v poslanici ob 1. maju opozoril minister za delo Luka Mesec. Zavezal se je, da bo odgovore na te izzive iskal v poglabljanju, ne opuščanju slovenskega in evropskega socialnega modela.