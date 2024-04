Cene uvoženih proizvodov marca višje kot pred mesecem dni

Ljubljana, 30. aprila - Cene uvoženih proizvodov so bile marca za 0,2 odstotka višje kot februarja in za 3,4 odstotka nižje kot marca lani. Na mesečni ravni je bilo najopaznejše zvišanje cen v oskrbi z električno energijo, plinom in paro, medtem ko so se cene medletno najbolj znižale ravno v omenjeni skupini.