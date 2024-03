Cene uvoženih proizvodov februarja cenejše kot pred letom

Ljubljana, 29. marca - Cene uvoženih proizvodov so bile februarja za 0,1 odstotka višje kot januarja in za 3,9 odstotka nižje kot februarja lani. Na mesečni ravni je bilo najopaznejše zvišanje cen na področju predelovalnih dejavnosti, na letni ravni pa so bile medtem najvišje pocenitve v skupini oskrba z električno energijo, plinom in paro.