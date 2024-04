Slovenski študenti skuhali tretji najboljši zajtrk astronavtov na tekmovanju v Houstonu

Houston/Ljubljana, 30. aprila - Študenti BIC Ljubljana so kot predstavniki edine evropske šole med finalisti na tekmovanju Nasa Hunch Culinary Challenge skuhali tretji najboljši zajtrk. Pripravili so ješprenj s suhimi hruškami, orehi in dimljenim tofujem. Zmagovalni zajtrk na tekmovanju, ki ga razpisuje vesoljska agencija Nasa, sicer vključijo v prehrano astronavtov.