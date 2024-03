Slovenski študenti se bodo v v finalu potegovali za pripravo zajtrka v vesolju

Dol pri Ljubljani, 13. marca - Študenti z BIC Ljubljana, Višje strokovne šole so se kot edina evropska šola uvrstili med deseterico izbranih v finale mednarodnega tekmovanja NASA HUNCH Culinary Challenge. Študenti so pripravili zajtrk z ješprenjem, suhimi hruškami, orehi in dimljenim tofujem. Jed zmagovalne ekipe bodo v vesoljski agenciji Nasa vključili v prehrano astronavtov.