Delo o trojnem prazniku (30. 4.)

Ljubljana, 29. aprila - Bojan Budja v komentarju "Kupite Delo! Pravice ni več." piše o prvem maju, prazniku dela, prazniku slovenske vrnitve in novega upanja ter prazniku časnika Delo. Avtor dodaja, da prvega maja Delo namreč praznuje 65 let, ob tem se bralcem zavezuje, da bo časopis, če ga bodo le brali še naprej, ostal merilo novinarske pokončnosti in profesionalnosti.