Večer o prazniku dela in delavstvu (30. 4.)

Maribor, 29. aprila - Urška Mlinarič v komentarju Delavstvo in njegova čast piše o prazniku dela, ki je postal boleč opomnik, saj med ljudmi že dolgo ne vzbuja več veselja, vznesenosti in zadovoljstva. Avtor namreč opozarja, da več deset tisoč ljudi kljub trdemu delu ne zasluži toliko, da bi zmogli zagotoviti spodobno življenje sebi in svojim družinam.