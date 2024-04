Pregled - šport, 29. 4. (ponedeljek)

PARIZ - Organizatorji olimpijskih iger v Parizu so določili termine tekem rokometnih turnirjev v moški in ženski konkurenci, je sporočila Rokometna zveza Slovenije RZS. Slovenske rokometašice uvodni dvoboj proti Danski čaka že dan pred slovesnim odprtjem iger, in sicer v četrtek, 25. julija, ob 9. uri. Rokometaši bodo na olimpijskem prizorišču v Parizu prvič nastopili dva dni kasneje, ravno tako ob 9. uri proti Španiji. Varovanke črnogorskega trenerja Dragana Adžića se bodo nato pomerile še z Južno Korejo 28. julija ob 11.00, Nemčijo 30. julija ob 9.00, Norveško 1. avgusta ob 21.00 in Švedsko 3. avgusta ob 16.00. Tekmeci varovancev selektorja Uroša Zormana bodo po uvodni preizkušnji proti Španiji še Hrvati 29. julija ob 11.00, Švedi 31. julija ob 16.00, Japonci 2. avgusta ob 19.00 in Nemci 4. avgusta ob 14.00.

LOS ANGELES - Slovenski hokejski as Anže Kopitar je s svojimi Los Angeles Kings pred zahtevno nalogo po novem porazu proti Edmonton Oilers v konferenčnem četrtfinalu zahodne konference v ligi NHL. Naftarji so v gosteh slavili z 1:0 in v zmagah povedli s 3:1. Edmonton za napredovanje v konferenčni polfinale potrebuje le še eno zmago, to pa bo najprej iskal na peti tekmi na domačem ledu, ki bo predvidoma na sporedu v noči s srede na četrtek.

DALLAS - Košarkarji Dallas Mavericks so izgubili četrto tekmo prvega kroga končnice lige NBA, kar pomeni, da je serija na štiri zmage proti LA Clippers izenačena na 2:2. Gostje so bili v Teksasu boljši s 116:111. Serija se zdaj seli v Los Angeles, kjer bo peta tekma v četrtek zjutraj po slovenskem času. Šesta bo dva dni kasneje znova v Dallasu, morebitna sedma pa 5. maja pri LA Clippers.

LJUBLJANA - Slovenski odbojkarski reprezentanti Tonček Štern, Alen Pajenk, Sašo Štalekar in Gregor Ropret so se s svojimi klubi pretekli teden veselili naslovov v svojih prvenstvih. Šternu in Pajenku je to uspelo v dresu grškega Olympiakosa, Štalekarju z nemškim Berlinom, Ropretu pa z italijansko Perugio, je sporočila Odbojkarska zveza Slovenije (OZS).

OKLAHOMA CITY - Trener Oklahoma City Thunder Mark Daigneault je po izboru športnih novinarjev iz ZDA in Kanade trener leta v severnoameriški ligi NBA. Drugo mesto je osvojil trener Orlando Magic Jamahl Mosley, tretje pa trener Minnesote Timberwolves Chris Finch.

MURSKA SOBOTA - Nogometaši Mure so v 33. krogu Prve lige Telemach premagali Aluminij s 3:1 (1:0).