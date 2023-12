Xi v Vietnamu poudaril pomen sodelovanja in regionalne stabilnosti

Hanoj, 13. decembra - Kitajska in Vietnam morata biti pozorna in nasprotovati vsem poskusom destabilizacije azijsko-pacifiške regije, je danes ob obisku v Vietnamu med drugim dejal kitajski predsednik Xi Jinping. V Hanoju, kjer sta ga sprejela vietnamski premier Pham Minh Chinh in predsednik Vo Van Thuong, sta državi podpisali tudi več kot 30 sporazumov o sodelovanju.