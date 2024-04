Sindikat policistov Slovenije nasprotuje prevzemu nalog pravosodnih policistov

Ljubljana, 29. aprila - V Sindikatu policistov Slovenije so pridobili informacijo, da je vodstvo policije z dopisom naročilo, da bo policija pomagala pri izvrševanju odredb sodišč. Temu odločno nasprotujejo in poudarjajo, da so policisti preobremenjeni. Hkrati zatrjujejo, da je razmejitev med pravosodjem ter policijo določena z razlogom in da jo je treba upoštevati.