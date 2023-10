Sindikat državnih organov opozarja na pomanjkanje pravosodnih policistov in zahteva spremembe

Ljubljana, 17. oktobra - Zaposleni v slovenskih zaporih se srečujejo z nevzdržnimi razmerami, ki bodo kmalu privedle do ogrožene varnosti zaporov. Največja težava je pomanjkanje pravosodnih policistov zaradi slabih plač, so na današnji novinarski konferenci Sindikata državnih organov Slovenije (SDOS) opozorili predstavniki sindikatov in od vlade zahtevali spremembe.