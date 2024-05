Babice ob mednarodnem dnevu izpostavljajo svojo podporo zdravemu okolju

Ljubljana, 5. maja - Babice so kot izvajalke in zagovornice reproduktivnega zdravja ključne pri oblikovanju zdravstvenega sistema, zagotavljajo okoljsko trajnostne zdravstvene storitve in skrbijo za opolnomočenje žensk, da sprejemajo odločitve v svojo korist, korist družine in planeta, ob mednarodnem dnevu izpostavljajo v Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije.