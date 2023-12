Digitalno zdravstveno opismenjevanje starejših eden ključnih izzivov digitalizacije

Ljubljana, 12. decembra - Digitalno zdravstveno opismenjevanje starejših je eden ključnih izzivov digitalizacije, so si bili enotni strokovnjaki na okrogli mizi ob začetku medgeneracijskega dne Zavoda Simbioza. V zavodu so v preteklih mesecih izvedli številne aktivnosti, s katerimi so poskušali starejše opolnomočiti pri vrednotenju internetnih zdravstvenih informacij.