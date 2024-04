V Postojni zaživel umetniški atelje

Postojna, 29. aprila - Slikar, grafik in risar Leon Zuodar od septembra ustvarja v novem ateljeju na Tržaški cesti 27 v Postojni, ki ga je prejšnji petek odprl tudi javnosti in mimoidočim. Z mlajšim kolegom Miho Majesom, ki zaključuje magistrski študij grafike, sta predstavila Majesov prvi zinovski projekt Economy Klasse in skupno grafično sodelovanje Back II Back.