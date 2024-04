Papež obisk v Benetkah začel v ženskem zaporu, nato daroval mašo na Trgu svetega Marka

Benetke, 28. aprila - Papež Frančišek je danes na obisku v Benetkah, kar je njegovo prvo potovanje iz Rima v zadnjih sedmih mesecih. Na otoku Giudecca je obiskal ženski zapor in dejal, da ta predstavlja tudi kraj za nov začetek, zato je pomembno, da so pogoji v njem takšni, da to omogočajo. Nato se je srečal z mladimi in daroval mašo na Trgu svetega Marka.