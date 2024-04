Papež septembra na obisk v jugovzhodno Azijo

Vatikan, 12. aprila - Papež Frančišek bo v prvi polovici septembra odpotoval v jugovzhodno Azijo, v okviru 12-dnevnega potovanja pa namerava obiskati Indonezijo, Papuo Novo Gvinejo, Vzhodni Timor in Singapur, so sporočili danes v Vatikanu. 30.000-kilometrsko potovanje, ki bo trajalo od 2. do 13. septembra, bo najdaljše potovanje papeža Frančiška doslej.