Pahor pripravlja predlog za nadaljevanje dialoga med Beogradom in Prištino

Ljubljana, 27. aprila - Bivši predsednik republike Borut Pahor je danes sporočil, da pripravlja osnutek predloga za nadaljevanje dialoga med Beogradom in Prištino. Kot je še zapisal na družbenem omrežju X, ga želi uskladiti z visokim zunanjepolitičnim predstavnikom EU Josepom Borrellom in državami kvinte - ZDA, Veliko Britanijo, Francijo, Italijo in Nemčijo.