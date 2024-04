Pahor v Pragi pozval h krepitvi obrambne sposobnosti EU in njeni širitvi

Praga, 4. aprila - Da bi Evropska unija še naprej varovala in krepila mir in varnost, mora zaradi sedanje geopolitične nuje okrepiti svojo obrambno sposobnost, je na slovesnosti ob 20. obletnici članstva Češke v EU v Pragi izpostavil bivši predsednik republike Borut Pahor. Hkrati se je zavzel za širitev unije na Ukrajino, Moldavijo in države Zahodnega Balkana.