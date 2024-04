V Padni se začenja praznik olja in bledeža

Piran, 27. aprila - V Padni v občini Piran se danes začenja dvodnevni praznik olja in bledeža. Organizatorji obljubljajo bogato ponudbo avtohtonih sort oljčnega olja, kmetijskih pridelkov, pridelanih na Šavrinskem gričevju, in tradicionalnih istrskih jedi. Spremljevalni program bodo med drugim sestavljali projekcija filma, športne dejavnosti in glasba.