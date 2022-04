V Padni jubilejni praznik olja in bledeža

Piran, 30. aprila - Padna bo danes in v nedeljo gostila deseti praznik olja in bledeža. Vaščani bodo odprli svoja dvorišča in ponudili domače jedi, obiskovalcem bo na voljo tudi tržnica avtohtonih sort oljčnega olja, zdravih kmetijskih pridelkov in tradicionalnih istrskih jedi. Na ogled bodo vaške znamenitosti, organizirali bodo tudi vodene oglede in pohod.