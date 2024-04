Ministrstvo objavilo razpis za vzpostavitev centra za krožno gospodarstvo

Ljubljana, 26. aprila - Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je objavilo javni razpis za vzpostavitev in delovanje Slovenskega centra za krožno gospodarstvo - za zeleni, ustvarjalni in pametni razvoj. Skupno je razpisanih 3,5 milijona evrov, ki bodo na voljo med letoma 2024 in 2029. Rok prijave na razpis je 3. julij.