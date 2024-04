Evropska sredstva za vzpostavitev Slovenskega centra za krožno gospodarstvo

Ljubljana, 23. aprila - Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za javni razpis za vzpostavitev in delovanje Slovenskega centra za krožno gospodarstvo - za zeleni, ustvarjalni in pametni razvoj. Razpis bo vreden 3,5 milijona evrov, od tega bo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj zagotovljenih 2,22 milijona evrov.