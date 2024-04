Nižje cene zemeljskega plina znižale četrtletni dobiček Exxonmobila

New York, 26. aprila - Ameriški naftni velikan Exxonmobil je v prvem letošnjem četrtletju zabeležil 8,2 milijarde dolarjev dobička, kar je 28 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Prihodki so se medtem znižali za štiri odstotke na 83,1 milijarde dolarjev. Dobiček so zmanjšale nižje cene zemeljskega plina in nižje marže rafiniranja.