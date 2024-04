Na Voglu konec tedna znova možna smuka

Vogel, 26. aprila - Ker je na Voglu 90 centimetrov debela snežna odeja, so se na Žičnicah Vogel odločili, da ta konec tedna znova odprejo smučišče, čeprav so zimsko sezono zaključili sredi aprila. Medtem ko so se številna smučišča po državi letos ukvarjala s pomanjkanjem snega, pa je bila za Vogel zimska sezona uspešna.