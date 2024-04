Na Areškem Pohorju konec tedna znova smuka

Maribor, 24. aprila - Na Areškem Pohorju je v zadnjih dneh zapadlo do pol metra naravnega snega, zato se je upravljavec žičniških naprav, podjetje Marprom, odločil konec tedna znova omogočiti smuko. Kot so sporočili, bo v soboto med 8. in 15. uro znova obratovala štirisedežnica Ruška, urejeno bo tudi sankališče na otroškem poligonu Areh.