V Burkini Faso začasno suspendirali dva medija zaradi objave obtožb na račun vojske

Ouagadougou, 26. aprila - V Burkini Faso so za dva tedna prepovedali oddajanje britanskemu BBC Africa in ameriški mreži Voice of America, potem ko sta v četrtek objavila poročilo mednarodne organizacije Human Rights Watch (HRW). Ta je namreč obtožila vojsko Burkine Faso, da je zlorabljala in pobijala civiliste. Oblasti afriške države teh očitkov sicer niso komentirale.