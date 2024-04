Izredna seja DZ o parlamentarni preiskavi glede Gen-I in Star Solar 6. maja

Ljubljana, 26. aprila - Izredna seja DZ, ki jo zahteva SDS in na kateri bodo poslanke in poslanci obravnavali zahtevo državnega sveta za ustanovitev preiskovalne komisije o poslovanju podjetij Gen-I in Star Solar ter financiranju stranke Gibanje Svoboda, bo 6. maja z začetkom ob 13. uri, je sklenil kolegij predsednice DZ.