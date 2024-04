Ministrstvo načrtuje postopen dvig financiranja znanstvenoraziskovalne in inovacijske dejavnosti

Ljubljana, 26. aprila - Na ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije so pripravili osnutek novele zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, ki predvideva postopen dvig financiranja z enega na 1,25 odstotka bruto domačega proizvoda iz javnih sredstev in stabilnejše financiranje. Osnutek je v javni razpravi do 6. maja.