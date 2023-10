Na železniški postaji Zagorje v uporabi nov nadhod

Zagorje ob Savi, 6. oktobra - Na železniški postaji Zagorje so danes v uporabo predali nov nadhod, umeščen med postajnim poslopjem in načrtovanim novim parkiriščem. Kot so sporočili iz Direkcije RS za infrastrukturo, bo novost potnikom omogočila najhitrejšo in varno pot do posameznega perona.