Tedenski pregled - Slovenija od 26. 4. do 2. 5.

Ljubljana, 3. maja - Ob 20. obletnici članstva Slovenije v EU so se zvrstile številne ocene prehojene poti v evropski družini, praznik dela pa je prinesel razmisleke o položaju delavcev in prihodnosti delavskih pravic. SDS in NSi sta na ustavno sodišče vložili zahtevi za ustavno presojo referendumov glede pomoči pri prostovoljnem končanju življenja in rabe konoplje.